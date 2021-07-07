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Литва планирует построить стену на границе с Беларусью, чтобы сдержать мигрантов

Автор: Лера Полищук

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила, что на границе с Беларусью будет установлена стена. Также на границу отправят дополнительные войска, чтобы сдержать поток мигрантов из Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание 15 min.

"Сам процесс мы рассматриваем как гибридную агрессию, даже не против Литвы, а против ЕС в целом, которая, видимо, основана на принципиальной позиции ЕС и Литвы по поводу фальсификации результатов выборов и подавления гражданского общества, санкций", - заявила премьер-министр.

По ее словам, институты белорусского режима активно и пассивно участвуют в организации нелегальных потоков мигрантов, а условия для пересечения границы создаются намеренно.

"За этим мы видим цель нанести ущерб нашей стране и дестабилизировать ситуацию", - сказала она.

Премьер добавила, что на помощь будет направлена армия, что увеличит силы, работающие на границе.

"Начнется развертывание дополнительного физического барьера между Литвой и Беларусью. Это будет знаком и сдерживающим фактором для организаторов нелегальных миграционных потоков", - подчеркнула она.

Напомним, 2 июля правительство Литвы объявило чрезвычайное положение в связи с наплывом нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

Затем Александр Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет держать у себя нелегалов. Он отметил, что у страны нет на их содержание денег из-за введенных санкций.

Кроме того, в связи с ростом потока нелегалов, сотрудники Frontex начали охранять границу Литвы с Беларусью.

Добавим, что Финляндия также направит дополнительную помощь в Литву и Латвия для усиления контроля на границе с Беларусью.

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БеларусьЛитваСтенаграницаМигранты