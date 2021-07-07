Литва планирует построить стену на границе с Беларусью, чтобы сдержать мигрантов

"Сам процесс мы рассматриваем как гибридную агрессию, даже не против Литвы, а против ЕС в целом, которая, видимо, основана на принципиальной позиции ЕС и Литвы по поводу фальсификации результатов выборов и подавления гражданского общества, санкций", - заявила премьер-министр.

По ее словам, институты белорусского режима активно и пассивно участвуют в организации нелегальных потоков мигрантов, а условия для пересечения границы создаются намеренно.

"За этим мы видим цель нанести ущерб нашей стране и дестабилизировать ситуацию", - сказала она.

Премьер добавила, что на помощь будет направлена армия, что увеличит силы, работающие на границе.

"Начнется развертывание дополнительного физического барьера между Литвой и Беларусью. Это будет знаком и сдерживающим фактором для организаторов нелегальных миграционных потоков", - подчеркнула она.