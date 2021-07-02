Лукашенко о потоке нелегалов в Литву: мы больше не будем держать тех, кого вы гнобили
Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет держать у себя нелегалов. Он отметил, что у страны нет на их содержание денег из-за введенных санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".
"Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций. И, понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт", - заявил он.
Напомним, сегодня правительство Литвы объявило чрезвычайное положение в связи с наплывом нелегальных мигрантов с территории Беларуси.
Добавим, что 2 июня в связи с ростом потока нелегалов, сотрудники Frontex начали охранять границу Литвы с Беларусью.