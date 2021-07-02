ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лукашенко о потоке нелегалов в Литву: мы больше не будем держать тех, кого вы гнобили

Новина українською →
Минск, Пятница 02 июля 2021 21:38
Лукашенко о потоке нелегалов в Литву: мы больше не будем держать тех, кого вы гнобили Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет держать у себя нелегалов. Он отметил, что у страны нет на их содержание денег из-за введенных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций. И, понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт", - заявил он.

Напомним, сегодня правительство Литвы объявило чрезвычайное положение в связи с наплывом нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

Добавим, что 2 июня в связи с ростом потока нелегалов, сотрудники Frontex начали охранять границу Литвы с Беларусью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко нелегалы Беларусь
NEWS
"Банальный чернушный миф": у Зеленского ответили на обвинения Лукашенко
"Банальный чернушный миф": у Зеленского ответили на обвинения Лукашенко
DAILY
На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине