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Frontex будет охранять границу Литвы с Беларусью

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Литва, Пятница 02 июля 2021 10:11
Frontex будет охранять границу Литвы с Беларусью Фото: Frontex будет охранять границу Литвы с Белорусью (facebook.com/frontex)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 2 июня сотрудники Frontex начнут охранять границу Литвы с Беларусью. Французские, венгерские и немецкие пограничники будут работать на пограничных участках Капчаместиса и Друскининкай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство BNS.

Как отмечают в агентстве, представителей корпуса Frontex со временем станет больше. Уже в этом месяце вместе с литовскими пограничниками на границе с Беларусью их будет работать 30.

По информации BNS, они приедут в Литву со своей экипировкой, оружием, транспортными средствами.

"Такая помощь Frontex понадобилась Литве в последнее время в связи с заметным ростом случаев, когда из Беларуси в Литву пытаются попасть нелегальные мигранты", - пояснили в агентстве.

Известно, что в Литву из Беларуси в этом году пытались попасть 672 нелегальных мигранта. Это более чем в восемь раз чем в прошлом году.

В BNS добавляют, что в задачи Frontex входит помощь государствам-членам в тех случаях, когда поблизости внешних границ сообщества нужна оперативно-техническая поддержка, в случае организации совместных операций по возвращению мигрантов.

Напомним, что Эстония планирует направить в Литву пограничников и оборудование для помощи в патрулировании границы страны с Беларусью.

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