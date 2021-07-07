Литва планує побудувати стіну на кордоні з Білоруссю, щоб стримати мігрантів

"Сам процес ми розглядаємо як гібридну агресію, навіть не проти Литви, а проти ЄС в цілому, яка, мабуть, заснована на принциповій позиції ЄС і Литви з приводу фальсифікації результатів виборів і придушення громадянського суспільства, санкцій", - заявила прем'єр-міністр.

За її словами, інститути білоруського режиму активно і пасивно беруть участь в організації нелегальних потоків мігрантів, а умови для перетину кордону створюються навмисно.

"За цим ми бачимо мету завдати шкоди нашій країні і дестабілізувати ситуацію", - сказала вона.

Прем'єр додала, що на допомогу буде спрямована армія, що збільшить сили, що працюють на кордоні.

"Почнеться розгортання додаткового фізичного бар'єра між Литвою і Білоруссю. Це буде знаком і стримуючим фактором для організаторів нелегальних міграційних потоків", - підкреслила вона.