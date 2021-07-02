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Литва объявила чрезвычайное положение из-за наплыва нелегалов из Беларуси

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Вильнюс, Пятница 02 июля 2021 19:34
Литва объявила чрезвычайное положение из-за наплыва нелегалов из Беларуси Фото: Литва объявила чрезвычайное положение из-за наплыва нелегалов из Беларуси (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Правительство Литвы объявило чрезвычайное положение в стране на государственном уровне. Решение было принято в связи с наплывом нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Delfi.

По словам заместителя министра внутренних дел Литвы Виталия Дмитриева, мигрантов, незаконно пересекающих границу Литвы с Беларусью, может быть и более 150 человек ежедневно.

Он добавил, что иностранцев сейчас расселяют в палаточном городке в Центре регистрации иностранцев в Пабраде, а также в школе пограничников, на заставах.

Напомним, что 2 июня в связи с ростом потока нелегалов, сотрудники Frontex начали охранять границу Литвы с Беларусью.

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Беларусь Литва чрезвычайное положение Мигранты
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