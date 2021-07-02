Литва объявила чрезвычайное положение из-за наплыва нелегалов из Беларуси
Фото: Литва объявила чрезвычайное положение из-за наплыва нелегалов из Беларуси (Getty Images)
Правительство Литвы объявило чрезвычайное положение в стране на государственном уровне. Решение было принято в связи с наплывом нелегальных мигрантов с территории Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Delfi.
По словам заместителя министра внутренних дел Литвы Виталия Дмитриева, мигрантов, незаконно пересекающих границу Литвы с Беларусью, может быть и более 150 человек ежедневно.
Он добавил, что иностранцев сейчас расселяют в палаточном городке в Центре регистрации иностранцев в Пабраде, а также в школе пограничников, на заставах.
Напомним, что 2 июня в связи с ростом потока нелегалов, сотрудники Frontex начали охранять границу Литвы с Беларусью.