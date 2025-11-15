Литва за пів року планує створити систему виявлення та знешкодження повітряних загроз

Литва активно просувається у створенні технологій для протидії нещодавнім випадкам проникнення з території Білорусі контрабандних повітряних куль та безпілотників.
Про це заявив віцеміністр економіки Паулюс Петраускас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Кілька десятків литовських компаній вже представили свої розробки, спрямовані на виявлення, спостереження, ідентифікацію та знешкодження повітряних загроз.
За словами Петраускаса, уряд планує протягом кількох тижнів відібрати найперспективніші проєкти, а саму технологію планують створити за пів року.
"Через два тижні ми визначимо компанії та їхні концепції. Після цього вдосконалимо їхні пропозиції, щоб прискорити розробку технології", - повідомив він.
Петраускас додав, що Міністерство внутрішніх справ уже готує технічні вимоги для майбутніх закупівель. Це дасть змогу провести тестування та інтегрувати нову систему в чинну інфраструктуру.
"Процес може тривати від трьох до шести місяців", - зазначив він.
Деякі технології, подані на розгляд, уже випробовувалися в Україні для інших завдань, але можуть бути адаптовані й для Литви. Інші ж пропозиції є абсолютно новими, і їхня комбінація може забезпечити ефективний захист.
На початку місяця міністерство отримало 35 заявок із рішеннями для посилення охорони повітряного простору країни від куль та інших літальних апаратів, що нещодавно спричинили збої в роботі Вільнюського аеропорту.
Компанії, чиї ідеї визнають найбільш перспективними, розподілять грантовий фонд у розмірі 1 мільйона євро.
Нагадаємо, у жовтні міжнародний аеропорт Вільнюса кілька разів змушений був призупиняти роботу через повітряні кулі, що залетіли з території Білорусі. Через це постраждали близько 3,5 тисячі пасажирів і було порушено графік 25 рейсів.
У відповідь на інциденти прем’єр-міністерка Литви Інґа Руґінене скликала засідання Національної комісії з безпеки, яка вирішила тимчасово закрити кордон із Білоруссю на один місяць.
Білорусь у відповідь пригрозила вжити заходів щодо литовського транспорту, що залишився на її території після запровадження обмежень.
Попри це, у листопаді провокації продовжилися: роботу Вільнюського аеропорту знову довелося тимчасово зупиняти через появу невідомих безпілотників у повітряному просторі поблизу летовища.
Європейський Союз розцінює такі дії як навмисну гібридну операцію, що здійснюється режимом білоруського лідера Олександра Лукашенка. У ЄС також попередили, що повторення подібних інцидентів може стати підставою для нових санкцій проти Білорусі.