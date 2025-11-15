Литва за полгода планирует создать систему обнаружения и обезвреживания воздушных угроз

Литва активно продвигается в создании технологий для противодействия недавним случаям проникновения с территории Беларуси контрабандных воздушных шаров и беспилотников.
Об этом заявил вице-министр экономики Паулюс Петраускас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Несколько десятков литовских компаний уже представили свои разработки, направленные на выявление, наблюдение, идентификацию и обезвреживание воздушных угроз.
По словам Петраускаса, правительство планирует в течение нескольких недель отобрать самые перспективные проекты, а саму технологию планируют создать за полгода.
"Через две недели мы определим компании и их концепции. После этого усовершенствуем их предложения, чтобы ускорить разработку технологии", - сообщил он.
Петраускас добавил, что Министерство внутренних дел уже готовит технические требования для будущих закупок. Это позволит провести тестирование и интегрировать новую систему в действующую инфраструктуру.
"Процесс может занять от трех до шести месяцев", - отметил он.
Некоторые технологии, представленные на рассмотрение, уже испытывались в Украине для других задач, но могут быть адаптированы и для Литвы. Другие же предложения являются абсолютно новыми, и их комбинация может обеспечить эффективную защиту.
В начале месяца министерство получило 35 заявок с решениями для усиления охраны воздушного пространства страны от пуль и других летательных аппаратов, которые недавно вызвали сбои в работе Вильнюсского аэропорта.
Компании, чьи идеи признают наиболее перспективными, распределят грантовый фонд в размере 1 миллиона евро.
Напомним, в октябре международный аэропорт Вильнюса несколько раз вынужден был приостанавливать работу из-за воздушных шаров, залетевших с территории Беларуси. Из-за этого пострадали около 3,5 тысячи пассажиров и был нарушен график 25 рейсов.
В ответ на инциденты премьер-министр Литвы Инга Ругиненэ созвала заседание Национальной комиссии по безопасности, которая решила временно закрыть границу с Беларусью на один месяц.
Беларусь в ответ пригрозила принять меры в отношении литовского транспорта, оставшегося на ее территории после введения ограничений.
Несмотря на это, в ноябре провокации продолжились: работу Вильнюсского аэропорта снова пришлось временно останавливать из-за появления неизвестных беспилотников в воздушном пространстве вблизи аэропорта.
Европейский Союз расценивает такие действия как преднамеренную гибридную операцию, осуществляемую режимом белорусского лидера Александра Лукашенко. В ЕС также предупредили, что повторение подобных инцидентов может стать основанием для новых санкций против Беларуси.