RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Литва за полгода планирует создать систему обнаружения и обезвреживания воздушных угроз

Иллюстративное фото: Литва за полгода планирует создать систему обнаружения и обезвреживания воздушных угроз (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Литва активно продвигается в создании технологий для противодействия недавним случаям проникновения с территории Беларуси контрабандных воздушных шаров и беспилотников.

Об этом заявил вице-министр экономики Паулюс Петраускас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Несколько десятков литовских компаний уже представили свои разработки, направленные на выявление, наблюдение, идентификацию и обезвреживание воздушных угроз.

По словам Петраускаса, правительство планирует в течение нескольких недель отобрать самые перспективные проекты, а саму технологию планируют создать за полгода.

"Через две недели мы определим компании и их концепции. После этого усовершенствуем их предложения, чтобы ускорить разработку технологии", - сообщил он.

Петраускас добавил, что Министерство внутренних дел уже готовит технические требования для будущих закупок. Это позволит провести тестирование и интегрировать новую систему в действующую инфраструктуру.

"Процесс может занять от трех до шести месяцев", - отметил он.

Некоторые технологии, представленные на рассмотрение, уже испытывались в Украине для других задач, но могут быть адаптированы и для Литвы. Другие же предложения являются абсолютно новыми, и их комбинация может обеспечить эффективную защиту.

В начале месяца министерство получило 35 заявок с решениями для усиления охраны воздушного пространства страны от пуль и других летательных аппаратов, которые недавно вызвали сбои в работе Вильнюсского аэропорта.

Компании, чьи идеи признают наиболее перспективными, распределят грантовый фонд в размере 1 миллиона евро.

 

Провокации Беларуси

Напомним, в октябре международный аэропорт Вильнюса несколько раз вынужден был приостанавливать работу из-за воздушных шаров, залетевших с территории Беларуси. Из-за этого пострадали около 3,5 тысячи пассажиров и был нарушен график 25 рейсов.

В ответ на инциденты премьер-министр Литвы Инга Ругиненэ созвала заседание Национальной комиссии по безопасности, которая решила временно закрыть границу с Беларусью на один месяц.

Беларусь в ответ пригрозила принять меры в отношении литовского транспорта, оставшегося на ее территории после введения ограничений.

Несмотря на это, в ноябре провокации продолжились: работу Вильнюсского аэропорта снова пришлось временно останавливать из-за появления неизвестных беспилотников в воздушном пространстве вблизи аэропорта.

Европейский Союз расценивает такие действия как преднамеренную гибридную операцию, осуществляемую режимом белорусского лидера Александра Лукашенко. В ЕС также предупредили, что повторение подобных инцидентов может стать основанием для новых санкций против Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваБеларусь