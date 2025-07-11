Литва підтвердила падіння російського дрона "Гербера" на своїй території
Міністерка національної оборони Литви Довілє Шакалєнє підтвердила, що дрон, який вчора упав на території її країни - російський безпілотний літальний апарат (БпЛА) "Гербера".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра національної оборони Довілє Шакалєнє, яку цитує LRT.
"Ми можемо підтвердити, що це "Гербера".Такий дрон може використовуватися для різних цілей, ми з'ясовуємо, з якою метою це було зроблено", - заявила голова відомства.
Водночас вона додала, що наразі немає підтвердження тому, що дрон "був навмисно відправлений на нашу територію".
Інформацію про падіння дрона підтвердив й військовий Арунас Кумпіс, який воював на боці України. Втім, він утримався від остаточних висновків щодо типу апарата.
Обстріл України у ніч на 10 липня
У ніч на 10 липня Росія провела масштабну повітряну атаку на Україну, використавши 415 різних засобів ураження. Серед них було 397 дронів Shahed та дронів-приманок, 8 балістичних ракет "Іскандер-М", 6 крилатих ракет Х-101 і 4 ракети С-300.
Основний удар припав на Київ. Протиповітряна оборона (ППО) знищила 178 цілей, а ще 204 дрони та ракети були нейтралізовані за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Також 10 липня у Литві підняли винищувачі через невідомий дрон з Білорусі. Безпілотник впав за кілометр від білоруського кордону, біля закритого пункту пропуску Шумськ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.