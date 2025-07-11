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Литва підтвердила падіння російського дрона "Гербера" на своїй території

П'ятниця 11 липня 2025 15:15
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Литва підтвердила падіння російського дрона "Гербера" на своїй території Фото: Довілє Шакалєнє, Міністр національної оборони Литви (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерка національної оборони Литви Довілє Шакалєнє підтвердила, що дрон, який вчора упав на території її країни - російський безпілотний літальний апарат (БпЛА) "Гербера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра національної оборони Довілє Шакалєнє, яку цитує LRT.

"Ми можемо підтвердити, що це "Гербера".Такий дрон може використовуватися для різних цілей, ми з'ясовуємо, з якою метою це було зроблено", - заявила голова відомства.

Водночас вона додала, що наразі немає підтвердження тому, що дрон "був навмисно відправлений на нашу територію".

Інформацію про падіння дрона підтвердив й військовий Арунас Кумпіс, який воював на боці України. Втім, він утримався від остаточних висновків щодо типу апарата.

Обстріл України у ніч на 10 липня

У ніч на 10 липня Росія провела масштабну повітряну атаку на Україну, використавши 415 різних засобів ураження. Серед них було 397 дронів Shahed та дронів-приманок, 8 балістичних ракет "Іскандер-М", 6 крилатих ракет Х-101 і 4 ракети С-300.

Основний удар припав на Київ. Протиповітряна оборона (ППО) знищила 178 цілей, а ще 204 дрони та ракети були нейтралізовані за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Також 10 липня у Литві підняли винищувачі через невідомий дрон з Білорусі. Безпілотник впав за кілометр від білоруського кордону, біля закритого пункту пропуску Шумськ.

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