Литва подтвердила падение российского дрона "Гербера" на своей территории

Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене подтвердила, что дрон, который вчера упал на территории ее страны - российский беспилотный летательный аппарат (БпЛА) "Гербера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра национальной обороны Довиле Шакалене, которую цитирует LRT.

"Мы можем подтвердить, что это "Гербера", такой дрон может использоваться для различных целей, мы выясняем, с какой целью это было сделано", - заявила глава ведомства.

В то же время она добавила, что пока нет подтверждения тому, что дрон "был намеренно отправлен на нашу территорию".

Информацию о падении дрона подтвердил и военный Арунас Кумпис, который воевал на стороне Украины. Впрочем, он воздержался от окончательных выводов относительно типа аппарата.