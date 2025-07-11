Литва подтвердила падение российского дрона "Гербера" на своей территории
Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене подтвердила, что дрон, который вчера упал на территории ее страны - российский беспилотный летательный аппарат (БпЛА) "Гербера".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра национальной обороны Довиле Шакалене, которую цитирует LRT.
"Мы можем подтвердить, что это "Гербера", такой дрон может использоваться для различных целей, мы выясняем, с какой целью это было сделано", - заявила глава ведомства.
В то же время она добавила, что пока нет подтверждения тому, что дрон "был намеренно отправлен на нашу территорию".
Информацию о падении дрона подтвердил и военный Арунас Кумпис, который воевал на стороне Украины. Впрочем, он воздержался от окончательных выводов относительно типа аппарата.
Обстрел Украины в ночь на 10 июля
В ночь на 10 июля Россия провела масштабную воздушную атаку на Украину, использовав 415 различных средств поражения. Среди них было 397 дронов Shahed и дронов-приманок, 8 баллистических ракет "Искандер-М", 6 крылатых ракет Х-101 и 4 ракеты С-300.
Основной удар пришелся на Киев. Противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила 178 целей, а еще 204 дрона и ракеты были нейтрализованы с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Также 10 июля в Литве подняли истребители из-за неизвестного дрона из Беларуси. Беспилотник упал в километре от белорусской границы, возле закрытого пункта пропуска Шумск.
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