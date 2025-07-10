У Литві невідомий дрон з Білорусі змусив керівництво країни перейти в укриття
В четвер, 10 липня, у Литві підняли по тривозі винищувачі через невідомий дрон з Білорусі. Керівництво країни ховалося в укриттях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство країн Балтії BNS та збройні сили Литви.
Як зазначає видання, у Литві зафіксували порушення повітряного простору з боку Білорусі. Спочатку припускали, що над країною пролетів дрон типу "Шахед", однак пізніше прикордонники встановили, що це був невеликий саморобний безпілотник, виготовлений із фанери та пінопласту.
Він впав за кілометр від білоруського кордону, біля закритого пункту пропуску Шумськ.
На тлі загрози військово-повітряні сили перевели чергові винищувачі НАТО з навчального режиму в бойовий. Проте бойове завдання було скасоване одразу після падіння апарата.
Через порушення повітряного простору прем’єр-міністра Гінтавтаутаса Палуцкаса та спікера Сейму Саулюса Скверняліса перевели до укриття за рішенням служби безпеки.
За попередньою інформацією, безпілотник не мав вантажу та не становив прямої загрози. На місце прибули чергові підрозділи литовської армії, які мають забезпечити безпеку території.
У виданні додали, що президент Литви Гітанас Науседа на момент інциденту перебував з офіційним візитом в Ірландії.
Тим часом збройні сили Литви показали фото безпілотника.
Дрони у повітряному просторі НАТО
Російські дрони дедалі частіше порушують повітряний простір країн НАТО, провокуючи загрози безпеці та змушуючи Альянс реагувати миттєво. Зокрема, фіксується зростання інцидентів на кордонах з Польщею, Румунією, Литвою та Латвією.
Безпілотники з боку Росії або підконтрольних їй територій неодноразово залітали в прикордонні зони або перетинали повітряний простір, викликаючи тривоги та підйом винищувачів.
Раніше президент Латвії Едгар Рінкевичс повідомив, що у східній частині його країни впав російський військовий безпілотник. У Латвії розпочали розслідування.
Також, за даними Повітряних сил, у ніч із 7 на 8 вересня російський дрон залетів у Румунію з Одеської області. Тоді ж мешканці прикордонних з Україною румунських повітів отримали сповіщення про загрозу падіння об'єктів.
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