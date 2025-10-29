Литва перекрила кордон з Білоруссю на місяць

Обмеження на кордоні з Білоруссю

Як розповів міністр внутрішніх справ Владислав Кондратовичюс, пункт пропуску Шальчинінкай буде повністю закритий, тоді як Медінінкай працюватиме з певними винятками.

"Через нього зможуть проїжджати дипломати, транзитні пасажири Калінінграда, громадяни, які повертаються до Литви, громадяни Європейського Союзу, країн НАТО та члени їхніх сімей. Особи з дозволами на проживання в Литві. Також залишається відкритою можливість видачі гуманітарних перепусток, що вирішить Державна прикордонна служба", - заявив міністр.

Хто зможе перетинати кордон

Крім того, уряд ухвалив окремий виняток, який дозволяє громадянам Андорри, Монако, Сан-Марино, Святого Престолу та України, а також членам їхніх сімей, перетинати прикордонний перехід Медінінкай.

Це також стосується технічного персоналу дипломатичних місій цих країн у Білорусі, які є громадянами Білорусі.

Гібридний тиск з боку Білорусі

Причиною обмежень стали контрабандні повітряні кульки, що регулярно надходять із Білорусі та створюють загрозу безпеці повітряного простору Литви. Влада вважає це елементом гібридного тиску.

"Ці зміни повинні послати реальний сигнал нашому, як ми бачимо сьогодні, не дуже дружньому сусідові, який не докладає жодних зусиль для вирішення проблеми. Їхня бездіяльність означає, що вони фактично разом беруть участь у цій діяльності", - наголосив міністр внутрішніх справ.

Прем’єр Литви Інгріда Ругінене під час засідання уряду підкреслила, що польоти кульок із території Білорусі розглядаються як гібридна атака.

"Речі потрібно називати своїми іменами. Минулий тиждень (...) був особливо складним. Ми, звичайно, розуміємо, які незручності це рішення спричинить нашим власним громадянам та підприємствам. Ми глибоко шкодуємо про це, але ми дуже відповідально оцінюємо безпеку. Ми вважаємо, що сьогодні пріоритетом є безпека всіх громадян", - сказала Ругінене.

До цього часу пункти Медінінкай та Шальчинінкай залишалися єдиними діючими переходами між Литвою та Білоруссю.