Литва перекрыла границу с Беларусью на месяц

Ограничения на границе с Беларусью

Как рассказал министр внутренних дел Владислав Кондратовичюс, пункт пропуска Шальчининкай будет полностью закрыт, тогда как Медининкай будет работать с определенными исключениями.

"Через него смогут проезжать дипломаты, транзитные пассажиры Калининграда, граждане, которые возвращаются в Литву, граждане Европейского Союза, стран НАТО и члены их семей. Лица с разрешениями на проживание в Литве. Также остается открытой возможность выдачи гуманитарных пропусков, что решит Государственная пограничная служба", - заявил министр.

Кто сможет пересекать границу

Кроме того, правительство приняло отдельное исключение, которое позволяет гражданам Андорры, Монако, Сан-Марино, Святого Престола и Украины, а также членам их семей, пересекать пограничный переход Медининкай.

Это также касается технического персонала дипломатических миссий этих стран в Беларуси, которые являются гражданами Беларуси.

Гибридное давление со стороны Беларуси

Причиной ограничений стали контрабандные воздушные шарики, которые регулярно поступают из Беларуси и создают угрозу безопасности воздушного пространства Литвы. Власти считают это элементом гибридного давления.

"Эти изменения должны послать реальный сигнал нашему, как мы видим сегодня, не очень дружественному соседу, который не прилагает никаких усилий для решения проблемы. Их бездействие означает, что они фактически вместе участвуют в этой деятельности", - подчеркнул министр внутренних дел.

Премьер Литвы Ингрида Ругинене во время заседания правительства подчеркнула, что полеты шариков с территории Беларуси рассматриваются как гибридная атака.

"Вещи нужно называть своими именами. Прошлая неделя (...) была особенно сложной. Мы, конечно, понимаем, какие неудобства это решение повлечет нашим собственным гражданам и предприятиям. Мы глубоко сожалеем об этом, но мы очень ответственно оцениваем безопасность. Мы считаем, что сегодня приоритетом является безопасность всех граждан", - сказала Ругинене.

К этому времени пункты Медининкай и Шальчининкай оставались единственными действующими переходами между Литвой и Беларусью.