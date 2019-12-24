Литва осуждает запуск поездов по Крымскому мосту

Строительство моста является нарушением территориальной целостности Украины
Глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Линас Линкявичюс назвал нарушением международного права открытие железнодорожного движения по Керченскому мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Линкявичюса.
Он отметил, что строительство железной дороги Керченского моста между оккупированным Крымом и Россией является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Мы осуждаем это нарушение международного права. Литва никогда не признает незаконную аннексию Крыма", - написал дипломат.
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимира Путина на временно оккупированный Крым и открытием движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.
Кроме того, в Представительстве президента Украины в аннексированном Крыму напомнили о незаконности въезда в Крым по Керченскому мосту. Также в ведомстве заявили о пренебрежении Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.