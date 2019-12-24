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Литва осуждает запуск поездов по Крымскому мосту

Новости » Политика     24.12.2019 - 01:20
Литва осуждает запуск поездов по Крымскому мосту
Фото: Линас Линкявичюс (flickr.com/nato)

Строительство моста является нарушением территориальной целостности Украины

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Линас Линкявичюс назвал нарушением международного права открытие железнодорожного движения по Керченскому мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Линкявичюса.

Он отметил, что строительство железной дороги Керченского моста между оккупированным Крымом и Россией является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы осуждаем это нарушение международного права. Литва никогда не признает незаконную аннексию Крыма", - написал дипломат.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимира Путина на временно оккупированный Крым и открытием движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.

Кроме того, в Представительстве президента Украины в аннексированном Крыму напомнили о незаконности въезда в Крым по Керченскому мосту. Также в ведомстве заявили о пренебрежении Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.

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