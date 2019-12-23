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Финляндия осудила запуск поездов по Крымскому мосту

Новости » Политика     23.12.2019 - 21:59
Финляндия осудила запуск поездов по Крымскому мосту
Фото: флаг Финляндии (из открытых источников)

Дипломаты заявили, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины

Финляндия осудила запуск движения поездов по Крымскому мосту через Керченский пролив. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Финляндии в Twitter.

Финские дипломаты заявили, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ.

При этом они распространили заявление Европейского союза, которое осуждает запуск движения поездов по Крымскому мосту.

Напомним, МИД Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимиром Путиным на временно оккупированный Крым и открытием движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.

Кроме того, в Представительстве президента Украины в аннексированном Крыму напомнили о незаконности въезда в Крым по Керченскому мосту. Также в ведомстве заявили о пренебрежении Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.

Отметим, в понедельник, 23 декабря, Крымский мост объявили готовым к запуску железнодорожного сообщения между оккупированным украинским полуостровом и территорией РФ. Поездом уже воспользовался президент РФ Владимир Путин.

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