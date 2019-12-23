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У Зеленского отреагировали на открытие Путиным ж/д-сообщения с Крымом

Новости » Политика     23.12.2019 - 14:51
У Зеленского отреагировали на открытие Путиным ж/д-сообщения с Крымом
Фото: Крымский мост (most.life)

У Зеленского напомнили о незаконности въезда в Крым по Керченскому мосту

Представительство президента Украины в оккупированном Крыму обращает внимание, что запуск железнодорожного сообщения между Россией и Крымом по Керченскому мосту является противоправным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook представительства.

В представительстве отмечают, что любой въезд на временно оккупированный Крым должен быть согласован с украинской стороной и через КПВВ на административной границе.

"Представительство также осуждает очередной несогласованный с Украиной визит 23 декабря 2019 президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированную территорию Украины - в Автономную Республику Крым и Севастополь. Такие действия РФ являются грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права", - говорится в сообщении.

У Зеленского отреагировали на открытие Путиным ж/д-сообщения с Крымом

Напомним, ранее сообщалось, что Россия перекрыла движение по Керченскому проливу в период с 21 по 24 декабря в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на открытие железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом.

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