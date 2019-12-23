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Украина направила ноту РФ из-за запуска поездов по Крымскому мосту

Новости » Политика     23.12.2019 - 19:14
Украина направила ноту РФ из-за запуска поездов по Крымскому мосту
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

Как отметили в ведомстве, действия РФ грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимиром Путиным на временно оккупированный Крым и открытием движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как отмечается, никакие действия оккупационной администрации не могут изменить закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и города Севастополь.

"Ни поездки российских чиновников в Крым, ни строительство моста, как и любые другие действия оккупационной администрации, никоим образом не могут изменить закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что действия Российской Федерации относительно так называемого Крымского моста грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, двусторонние договорные обязательства перед Украиной и фундаментально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права.

"Ни Украина, ни одна цивилизованная держава мира не признает ничтожные попытки Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины. В очередной раз подчеркиваем, что Российская Федерация как государство-оккупант несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных деяний. Требуем от российской стороны прекратить противоправные действия и любую деятельность на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины - Автономной Республике Крым и г. Севастополь. Российской стороне передано соответствующую ноту протеста", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 декабря Крымский мост объявили готовым к запуску железнодорожного сообщения между оккупированным украинским полуостровом и территорией РФ. Поездом уже воспользовался президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, в Представительстве президента Украины в аннексированном Крыму напомнили о незаконности въезда в Крым по Керченскому мосту. Также в ведомстве заявили о пренебрежении Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.

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