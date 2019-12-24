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Литва засуджує запуск поїздів по Кримському мосту

Новини » Політика     24.12.2019 - 01:20
Литва засуджує запуск поїздів по Кримському мосту
Фото: Лінас Лінкявічюс (flickr.com/nato)

Будівництво мосту є порушенням територіальної цілісності України

Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Литви Лінас Лінкявічюс назвав порушенням міжнародного права відкриття залізничного руху Керченського мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Лінкявічюса.

Він зазначив, що будівництво залізниці Керченського мосту між окупованим Кримом і Росією є ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.

"Ми засуджуємо це порушення міжнародного права. Литва ніколи не визнає незаконну анексію Криму", - написав дипломат.

Раніше Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку із неузгодженим візитом президента Росії Володимира Путіна на тимчасово окупований Крим і відкриттям руху залізничної частини Кримського моста через Керченську протоку.

Крім того, в Представництві президента України в аннексированном Криму нагадали про незаконність в'їзду в Крим по Керченського мосту. Також у відомстві заявили про нехтуванні Кремлем загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

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