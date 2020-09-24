ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Литва намерена расширить список санкций против Беларуси

Вильнюс, Четверг 24 сентября 2020 16:32
Литва намерена расширить список санкций против Беларуси
Фото: Сейм Литвы (flickr com Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: РБК-Украина

Литва намерена дополнительно включить в свой национальный список санкций против Беларуси еще 80 человек. В нем уже числятся 30 белорусских чиновников.

Об этом сообщает Delfi.

Сейм предлагает включить в санкционный список министра обороны Беларуси Виктора Хренина, секретаря Совета безопасности Андрея Равкова, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Александра Вольфовича, судей Конституционного суда Беларуси, руководителей милиции и других.

Резолюция была единогласно принята парламентом.

Напомним, ранее Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 29 белорусских высокопоставленных чиновников.

Кроме того, в начале сентября президент Гитанас Науседа заявил, что Литва готовит санкции против судей Конституционного суда Беларуси.

Добавим, что МИД Британии подготовит санкции из-за нарушений прав человека в Беларуси. Санкции подготовят в координации с США и Канадой.

Ранее министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли согласовать список лиц в Беларуси, в отношении которых введут персональные санкции.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика ЛитваСанкцииБеларусь
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь