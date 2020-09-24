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Литва має намір розширити список санкцій проти Білорусі

Вільнюс, Четвер 24 вересня 2020 16:32
Литва має намір розширити список санкцій проти Білорусі
Фото: Сейм Литви (flickr com Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: РБК-Україна

Литва має намір додатково включити у свій національний список санкцій проти Білорусі ще 80 осіб. У ньому вже числяться 30 білоруських чиновників.

Про це повідомляє Delfi.

Сейм пропонує включити в санкційний список міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна, секретаря Ради безпеки Андрія Равкова, начальника Генерального штабу Збройних сил Олександра Вольфовича, суддів Конституційного суду Білорусі, керівників міліції та інших.

Резолюція була одноголосно прийнята парламентом.

Нагадаємо, раніше Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка і ще 29 білоруських високопосадовців.

Крім того, на початку вересня президент Гітанас Науседа заявив, що Литва готує санкції проти суддів Конституційного суду Білорусі.

Додамо, що МЗС Британії підготує санкції через порушення прав людини в Білорусі. Санкції підготують в координації з США і Канадою.

Раніше міністри закордонних справ 27 країн Євросоюзу не змогли узгодити список осіб в Білорусі, щодо яких введуть персональні санкції.

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