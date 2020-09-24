ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

МИД Британии подготовит санкции из-за нарушений прав человека в Беларуси

Лондон, Четверг 24 сентября 2020 15:43
МИД Британии подготовит санкции из-за нарушений прав человека в Беларуси
Фото: Доминик Рааб (flickr.com/number10gov)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб распорядился подготовить санкции в отношении виновных в нарушении прав человека в Беларуси. Санкции подготовят в координации с Соединенными Штатами и Канадой.

Об этом сообщает Reuters.

"Учитывая мошенническую инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко, я поручил команде по санкциям FCDO подготовить санкции Магнитского против тех, кто несет ответственность за серьезные нарушения прав человека", - сказал Рааб.

Напомним, 24 сентября Европейский союз заявил о непризнании Александра Лукашенко президентом Беларуси после его вчерашней инаугурации.

Кроме того, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли согласовать список лиц в Беларуси, в отношении которых введут персональные санкции.

Добавим, что Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко и десятка беларусских политиков.

Отметим, что вчера в Беларуси вспыхнули новые протесты в связи с тайной инаугурацией Александра Лукашенко. Вчера правоохранители задержали более 360 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика БеларусьВеликобританияСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь