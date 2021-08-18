Литва начала расследовать незаконное пересечение границы белорусскими пограничниками

Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование по факту незаконного пересечения границы белорусскими пограничниками. Также правоохранители проводят расследование инцидентов и предполагаемых незаконных действий на границе с Беларусью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNS.
"По данному факту начато досудебное расследование. Следствие ведут пограничники Варенской службы охраны государственной границы, а досудебное расследование ведут прокуроры Вильнюсской окружной прокуратуры", - сообщила представитель Генеральной прокуратуры Рита Штундиене.
Также видеозапись инцидента была размещена в Facebook Государственной пограничной службой Литвы.
По данным службы, белорусы сами сделали публичное изображение группы мигрантов, пытающихся попасть в Литву, но не упомянули, что мигрантов в Литву толкают белорусские чиновники.
Напомним, вчера министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что пересечение госграницы белорусскими пограничниками является провокацией, и распорядилась усилить охрану границы.
18 августа МИД Литвы направил ноту Беларуси в связи с незаконным пересечением границы белорусскими пограничниками.