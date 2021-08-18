UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Литва начала расследовать незаконное пересечение границы белорусскими пограничниками

Автор: Валерия Полищук

Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование по факту незаконного пересечения границы белорусскими пограничниками. Также правоохранители проводят расследование инцидентов и предполагаемых незаконных действий на границе с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNS.

"По данному факту начато досудебное расследование. Следствие ведут пограничники Варенской службы охраны государственной границы, а досудебное расследование ведут прокуроры Вильнюсской окружной прокуратуры", - сообщила представитель Генеральной прокуратуры Рита Штундиене.

Также видеозапись инцидента была размещена в Facebook Государственной пограничной службой Литвы.

По данным службы, белорусы сами сделали публичное изображение группы мигрантов, пытающихся попасть в Литву, но не упомянули, что мигрантов в Литву толкают белорусские чиновники.

Напомним, вчера министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что пересечение госграницы белорусскими пограничниками является провокацией, и распорядилась усилить охрану границы.

18 августа МИД Литвы направил ноту Беларуси в связи с незаконным пересечением границы белорусскими пограничниками.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваБеларусь