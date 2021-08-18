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Литва передала Беларуси ноту из-за нарушивших границу пограничников

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Литва, Среда 18 августа 2021 14:20
Литва передала Беларуси ноту из-за нарушивших границу пограничников Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (flickr.com/mfa lithuania)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 18 августа, Министерство иностранных дел Литвы направило в Беларусь ноту протеста. Белорусские пограничники накануне незаконно пересекли границу Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.

В частности, МИД потребовал от властей Беларуси как можно скорее принять все необходимые меры для того, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.

Как сообщили в МИД, вчера 12 белорусских офицеров в экипировке ОМОНа попытались силой затолкать на метр на территорию Литвы группу из 35 мигрантов у пограничного барьера Вареносского пограничного округа Государственной пограничной службы, в районе пограничного барьера Гинтарас Жагунио, в Шальчининкайском районе.

"Такие действия являются наглой провокацией и грубым нарушением положений Литовско-белорусского соглашения о правовом режиме литовско-белорусской государственной границы", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что пересечение госграницы белорусскими пограничниками является провокацией, и распорядилась усилить охрану границы.

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