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Литва почала розслідувати незаконний перетин кордону білоруськими прикордонниками

Автор: Валерія Поліщук

Генеральна прокуратура Литви почала досудове розслідування за фактом незаконного перетину кордону білоруськими прикордонниками. Також правоохоронці проводять розслідування інцидентів і передбачуваних незаконних дій на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNS.

"За даним фактом розпочато досудове розслідування. Слідство ведуть прикордонники Варенської служби охорони державного кордону, а досудове розслідування ведуть прокурори Вільнюської окружної прокуратури", - повідомила представник Генеральної прокуратури Рита Штундієне.

Також відеозапис інциденту був розміщений у Facebook Державною прикордонною службою Литви.

За даними служби, білоруси самі зробили публічне зображення групи мігрантів, які намагаються потрапити в Литву, але не згадали, що мігрантів в Литву штовхають білоруські чиновники.

Нагадаємо, вчора міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що перетин держкордону білоруськими прикордонниками є провокацією, і розпорядилася посилити охорону кордону.

18 серпня МЗС Литви направило ноту Білорусі у зв'язку з незаконним перетином кордону білоруськими прикордонниками.

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