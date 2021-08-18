Литва почала розслідувати незаконний перетин кордону білоруськими прикордонниками

Генеральна прокуратура Литви почала досудове розслідування за фактом незаконного перетину кордону білоруськими прикордонниками. Також правоохоронці проводять розслідування інцидентів і передбачуваних незаконних дій на кордоні з Білоруссю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNS.
"За даним фактом розпочато досудове розслідування. Слідство ведуть прикордонники Варенської служби охорони державного кордону, а досудове розслідування ведуть прокурори Вільнюської окружної прокуратури", - повідомила представник Генеральної прокуратури Рита Штундієне.
Також відеозапис інциденту був розміщений у Facebook Державною прикордонною службою Литви.
За даними служби, білоруси самі зробили публічне зображення групи мігрантів, які намагаються потрапити в Литву, але не згадали, що мігрантів в Литву штовхають білоруські чиновники.
Нагадаємо, вчора міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що перетин держкордону білоруськими прикордонниками є провокацією, і розпорядилася посилити охорону кордону.
18 серпня МЗС Литви направило ноту Білорусі у зв'язку з незаконним перетином кордону білоруськими прикордонниками.