ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Белорусские пограничники незаконно пересекли границу Литвы. Вильнюс в ответ усилил охрану

Новина українською →
Вильнюс, Вторник 17 августа 2021 21:00
Белорусские пограничники незаконно пересекли границу Литвы. Вильнюс в ответ усилил охрану Фото: Белорусские пограничники незаконно пересекли границу Литвы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Белорусские пограничники незаконно пересекли границу Литвы. Вильнюс распорядился усилить охрану государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Сегодня в Шальчининкайском районе, белорусские силы со щитами и ОМОНом силой вытеснили группу из 35 мигрантов на территорию Литвы и проникли на территорию страны.

Незаконные действия белорусских чиновников были зафиксированы на видео сотрудниками Государственной пограничной службы.

Информация о нарушении государственной границы будет использована в досудебном расследовании Литвы, о чем также проинформирован уполномоченный Белорусского пограничного комитета.

Это не первый подобный инцидент на литовско-белорусской границе за последние дни.

"Мы не можем мириться с такой наглой провокацией, когда 12 белорусских должностных лиц пересекли сегодня границу Литвы. Мы немедленно отреагировали на эту провокацию и приняли решение об усилении охраны границы", - заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Беларусь
NEWS
В Украине продлят график работы центров вакцинации: распоряжение Ляшко
В Украине продлят график работы центров вакцинации: распоряжение Ляшко
DAILY
Победа над Западом. Как "Талибан" захватил Афганистан и чего ждать дальше
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Победа над Западом. Как "Талибан" захватил Афганистан и чего ждать дальше