Белорусские пограничники незаконно пересекли границу Литвы. Вильнюс в ответ усилил охрану
Белорусские пограничники незаконно пересекли границу Литвы. Вильнюс распорядился усилить охрану государственной границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Сегодня в Шальчининкайском районе, белорусские силы со щитами и ОМОНом силой вытеснили группу из 35 мигрантов на территорию Литвы и проникли на территорию страны.
Незаконные действия белорусских чиновников были зафиксированы на видео сотрудниками Государственной пограничной службы.
Информация о нарушении государственной границы будет использована в досудебном расследовании Литвы, о чем также проинформирован уполномоченный Белорусского пограничного комитета.
Это не первый подобный инцидент на литовско-белорусской границе за последние дни.
"Мы не можем мириться с такой наглой провокацией, когда 12 белорусских должностных лиц пересекли сегодня границу Литвы. Мы немедленно отреагировали на эту провокацию и приняли решение об усилении охраны границы", - заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.