Відмовилися більше третини. Хто не приїде до Путіна на парад 9 травня

Понад третина союзників Росії під різними приводами відмовилися від приїзду в Москву на парад. Він відбудеться 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ .

Так, незважаючи на запрошення, деякі країни відмовилися від візиту зовсім, інші ж обмежилися делегаціями низького рівня.

Наприклад, будуть відсутні лідери Пакистану та Індії через військовий конфлікт між цими країнами, що набирає обертів.

Пакистан повністю проігнорував парад, а Індія скасувала вже оголошений візит прем'єра Нарендри Моді і направить до Москви делегацію Міноборони. Моді скасував сьогодні і поїздку в Європу.

Не приїде на парад і половина лідерів країн БРІКС. ПАР надішле міністра оборони, а Іран обмежиться послом.

Індонезія, яка приєдналася до БРІКС цього року, також відправить на парад лише міністра оборони. Очільник ОАЕ, які вступили до БРІКС 2024 року, теж не повідомляв про бажання приїжджати до Москви.

І прем'єр Угорщини Віктор Орбан не приїде на парад. У його адміністрації заявили, що такий візит "не обговорюється". З ЄС прибуде тільки прем'єр Словаччини Роберт Фіцо.

Шанхайська організація співробітництва (ШОС) і БРІКС

ШОС було створено 2001 року як союз із безпеки в Центральній і Південно-Східній Азії. БРІКС з'явився 2009 року як економічне об'єднання країн Глобального Півдня і позиціонує себе як альтернатива G7.

У ці союзи, крім РФ, входять загалом 15 держав: Бразилія, Індія, Китай, ПАР, Іран, Єгипет, Ефіопія, ОАЕ, Індонезія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан.

Виходить, що 6 із 15 лідерів не стоятимуть поруч із Путіним під час параду в Москві 9 травня.