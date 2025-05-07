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Президент Азербайджану в останній момент відмовився їхати до Путіна на парад

Середа 07 травня 2025 18:54
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Президент Азербайджану в останній момент відмовився їхати до Путіна на парад Фото: Ільхам Алієв, президент Азербайджану (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Азербайджану Ільхам Алієв не братиме участі в російському параді до "Дня перемоги". Його візиту чекали в Кремлі.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Надійшло таке повідомлення, що Алієв не прилетить, на жаль. Пояснили так, що він має взяти участь у внутрішніх заходах, присвячених Гейдару Алієву (третій президент Азербайджану, батько Ільхама Алієва - ред.)", - розповів Ушаков.

Також до Москви не зможе прилетіти президент Лаосу Тхонглун Сісуліт, оскільки в нього нібито коронавірус.

Парад у Москві

Нагадаємо, 9 травня в Москві відбудеться парад на честь "Дня перемоги". Його мають відвідати кілька десятків лідерів, зокрема президент Сербії Александар Вучич, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо та лідер КНР Сі Цзіньпін.

Варто зауважити, що відносини між Росією та Азербайджаном останнім часом дещо напружені, оскільки Росія підбила у своєму повітряному просторі літак "Азербайджанських авіаліній". Після цього він розбився на території Казахстану.

Алієв вимагав покарати винних. Він зазначив, що вина за авіакатастрофу лежить на представниках РФ.

Детальніше про те, як така трагедія могла вплинути на відносини між двома країнами, - в матеріалі РБК-Україна.

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Ільхам Алієв Російська Федерація Москва Азербайджан Парад у Москві 9 Мая
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