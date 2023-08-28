Литва хоче закрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

"Міністерство внутрішніх справ запропонує закрити ще два пункти. Це прикордонні пункти пропуску "Лаворішкес" і "Райгард", - сказала міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

За словами міністра, закриття ще двох пунктів пропуску спрямоване на те, аби перенаправити пропускну спроможність і зменшити масштаби контрабанди через кордон.

"Перший аспект цього пов'язаний з потребою в офіцерах. Справа в тому, що сьогодні, в ситуації, яка склалася на нашому кордоні, нам потрібно якомога більше офіцерів на зеленому кордоні... І другий аспект - це проблема контрабанди", - сказала вона.

Білотайте зауважила, що кордони Литви, Латвії та Польщі з Білоруссю можуть бути закриті у разі збройного інциденту або прориву нелегальних мігрантів.

За її словами, критеріїв для необхідності закриття кордонів два.

"По-перше, це збройний інцидент або інциденти на кордоні однієї з країн. Цей інцидент має бути таким, що становить серйозну загрозу національній безпеці наших країн. Другий критерій - це організоване масове проникнення нелегальних мігрантів через кордон однієї з держав", - сказала вона.

Закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю

Зазначимо, що з 18 серпня Литва вирішила тимчасово закрити два прикордонні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Рішення спрямоване на "адекватне реагування на зміни геополітичної ситуації та загрози нацбезпеці" та запобігання контрабанді товарів.

Додамо, що на одному з литовських КПП, який наразі закритий, з'явилися перші оборонні укріплення проти можливого вторгнення зі сторони Білорусі.

Також нагадаємо, що нещодавно Литва вручила ноту протесту Білорусі через завдання шкоди прикордонній інфраструктурі з боку Мінська.

Нагадаємо, що після невдалого бунту лідер ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

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