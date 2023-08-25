ua en ru
Пт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Литва звинуватила Білорусь у порушеннях на кордоні та вручила ноту протесту

П'ятниця 25 серпня 2023 19:46
UA EN RU
Литва звинуватила Білорусь у порушеннях на кордоні та вручила ноту протесту Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Литва сьогодні, 25 серпня, вручила ноту протесту Білорусі. Причиною цього стало завдання шкоди прикордонній інфраструктурі з боку Мінська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Литви.

"Литвою було висловлено рішучий протест Республіці Білорусь щодо порушення державного кордону Литви та випадку заподіяння шкоди інфраструктурі прикордонної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

Зазначається, що дві особи незаконно перетнули державний кордон із Білорусі до Литви 22 серпня цього року та, можливо, за допомогою акумуляторних циркулярних пилок по металу розрізали та знесли дві опори камер відеоспостереження, встановлених на литовському боці, а потім повернулися з Білорусі до Литви.

Інцидент стався на території кабельного пункту пропуску Варенського прикордонного загону Державної прикордонної служби, недалеко від села Мустейка Варенського району.

Чого хоче Литва

МЗС суворо зажадало від Білорусі якнайшвидше дати пояснення цьому інциденту і вжити всіх необхідних заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів у майбутньому.

Відносини Литви та Білорусі

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Литва почала з обережністю ставитись до Білорусі. Водночас, ті періодично влаштовують провокації. Наприклад, під час саміту НАТО у Вільнюсі, Білорусь провела навчальні стрільби біля кордону Литви.

Крім цього, департамент держбезпеки Литви в цьому місяці попереджав про небезпеку поїздок до Білорусі, адже спецслужби Мінська активно намагаються вербувати литовських громадян.

Також у Литві розглядають можливість припинення автобусних перевезень до Білорусі через ризики для громадян країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Литва
NEWS
Військкомати матимуть більше інформації про чоловіків: що відомо
Військкомати матимуть більше інформації про чоловіків: що відомо
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші