Литва хочет закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью

"Министерство внутренних дел предложит закрыть еще два пункта. Это пограничные пункты пропуска "Лаворишкес" и "Райгард", - сказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

По словам министра, закрытие еще двух пунктов пропуска направлено на то, чтобы перенаправить пропускную способность и снизить масштабы контрабанды через границу.

"Первый аспект этого связан с потребностью в офицерах. Дело в том, что сегодня, в ситуации, которая сложилась на нашей границе, нам нужно как можно больше офицеров на зеленой границе... И второй аспект - это проблема контрабанды", - сказала она.

Белотайте отметила, что границы Литвы, Латвии и Польши с Белорусью могут быть закрыты в случае вооруженного инцидента или прорыва нелегальных мигрантов.

По ее словам, критериев для необходимости закрытия границ два.

"Во-первых, это вооруженный инцидент или инциденты на границе одной из стран. Этот инцидент должен быть представлять серьезную угрозу национальной безопасности наших стран. Второй критерий - это организованное массовое проникновение нелегальных мигрантов через границу одного из государств", - сказала она.

Закрытие пунктов пропуска на границе с Беларусью

Отметим, что с 18 августа Литва решила временно закрыть два пограничных пункта пропуска на границе с Беларусью. Решение направлено на "адекватное реагирование на изменения геополитической ситуации и угрозы нацбезопасности" и предотвращение контрабанды товаров.

Добавим, что на одном из литовских КПП, который сейчас закрыт, появились первые оборонительные укрепления против возможного вторжения со стороны Беларуси.

Также напомним, что недавно Литва вручила ноту протеста Беларуси из-за нанесения ущерба пограничной инфраструктуре со стороны Минска.

Напомним, что после неудачного бунта лидер ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что наемники могут проводить провокации на границе стран НАТО.

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