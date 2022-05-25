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Литва готовит для Украины новую партию военной техники: список

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Среда 25 мая 2022 11:36
Литва готовит для Украины новую партию военной техники: список Фото: Литва готовит для Украины новую партию военной техники (kam.lt)
Автор: Сергей Пышкин

Литва готовит новую партию помощи Украине. Стоимость новой поставки составляет 15,5 млн евро (16,54 млн долларов).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу Министерства бороны Литвы.

Что готовит Литва для Украины:

  • 20 бронетранспортеров М113;
  • 10 военных грузовиков;
  • 10 внедорожников для разминирования.

"Мы передаем бронетранспортеры, 200 из которых были переданы Украине США. Мы также отправляем грузовики и внедорожники, в которых нуждается Украина. Наша скоординированная поддержка и поддержка наших союзников имеет решающее значение для победы Украины и, после победы, для защиты ее суверенитета",- заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.

Также Литва проводит обучение для наших бойцов по использованию западного оружия. Уже в конце апреля завершился первый курс, во время которого были подготовлены 20 инструкторов по противотанковым системам.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что уже в ближайшее время передаст Украине более 20 тысяч снарядов для новых американских гаубиц M777.

Согласно данным издания Bild, Германия планирует направить в нашу страну 15 единиц зенитных установок Gepard уже в июле.

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