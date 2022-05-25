Литва готовит для Украины новую партию военной техники: список
Литва готовит новую партию помощи Украине. Стоимость новой поставки составляет 15,5 млн евро (16,54 млн долларов).
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу Министерства бороны Литвы.
Что готовит Литва для Украины:
- 20 бронетранспортеров М113;
- 10 военных грузовиков;
- 10 внедорожников для разминирования.
"Мы передаем бронетранспортеры, 200 из которых были переданы Украине США. Мы также отправляем грузовики и внедорожники, в которых нуждается Украина. Наша скоординированная поддержка и поддержка наших союзников имеет решающее значение для победы Украины и, после победы, для защиты ее суверенитета",- заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.
Также Литва проводит обучение для наших бойцов по использованию западного оружия. Уже в конце апреля завершился первый курс, во время которого были подготовлены 20 инструкторов по противотанковым системам.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что уже в ближайшее время передаст Украине более 20 тысяч снарядов для новых американских гаубиц M777.
Согласно данным издания Bild, Германия планирует направить в нашу страну 15 единиц зенитных установок Gepard уже в июле.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.