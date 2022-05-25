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Литва готує для України нову партію військової техніки: список

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Середа 25 травня 2022 11:36
Литва готує для України нову партію військової техніки: список Фото: Литва готує для України нову партію військової техніки (kam.lt)
Автор: Сергій Пишкін

Литва готує нову партію допомоги Україні. Вартість нового постачання становить 15,5 млн євро (16,54 млн доларів).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства борони Литви.

Що готує Литва для України:

  • 20 бронетранспортерів М113;
  • 10 військових вантажівок;
  • 10 позашляховиків для розмінування.

"Ми передаємо бронетранспортери, 200 з яких були передані Україні США. Ми також відправляємо вантажівки та позашляховики, яких потребує Україна. Наша скоординована підтримка та підтримка наших союзників має вирішальне значення для перемоги України та, після перемоги, для захисту її суверенітету", - заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Також Литва проводить навчання для наших бійців з використання західної зброї. Вже наприкінці квітня завершився перший курс, під час якого були підготовлені 20 інструкторів із протитанкових систем.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вже найближчим часом передасть Україні понад 20 тисяч снарядів для нових американських гаубиць M777.

Згідно з даними видання Bild, Німеччина планує направити до нашої країни 15 одиниць зенітних установок Gepard вже в липні.

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