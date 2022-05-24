Канада передаст Украине более 20 тысяч снарядов для американских гаубиц M777

Правительство Канады решило передать ВСУ более 20 тысяч снарядов для новых американских гаубиц M777. Поставки начнутся в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Канады Аниты Ананд во время брифинга.