Канада передаст Украине более 20 тысяч снарядов для американских гаубиц M777
Правительство Канады решило передать ВСУ более 20 тысяч снарядов для новых американских гаубиц M777. Поставки начнутся в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Канады Аниты Ананд во время брифинга.
"Сегодня я объявляю об очередном пакете канадской военной помощи Украине. Я могу подтвердить, что Канада закупила более 20 тыс. 155-миллиметровых снарядов", - сказала она.
Также чиновница подчеркнула, что эти снаряды предназначены для ранее поставленных в Украину западными странами гаубиц М777. Отправка военной помощи ожидается уже в ближайшее время.
Напомним, ранее стало известно, что 23 апреля Канада отправила в Украину гаубицы типа M777, снаряды к ним, а также бронебойные снаряды для противотанковых ружей Carl Gustaf. По информации канадского правительства, это вооружение уже передано украинской армии.
Также мы писали, что 21 мая американские военные погрузили новую партию гаубиц типа M777 для ВСУ.
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