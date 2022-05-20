Германия направит первые зенитки Gepard в Украину уже в июле, - СМИ
Фото: Германия направит первые зенитки Gepard в Украину уже в июле (flickr.com)
Уже в июле Украина сможет получить первые зенитки Gepard от Германии. Передадут 15 единиц.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Как отмечает издание, в связи с переговорами между министром обороны Кристины Ламбрехт и ее украинским коллегой Алексеем Резниковым, Украина получит первые 15 единиц Gepard в июле.
Отметим, что ЗСУ "Гепард", это немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка, которая производилась компанией Krauss-Maffei с середины 1970х.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам министра иностранных дел Анналены Бербок, Германия передаст Украине артиллерийские системы сразу после обучения украинских военных.
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