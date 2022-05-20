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Германия направит первые зенитки Gepard в Украину уже в июле, - СМИ

Новина українською →
Пятница 20 мая 2022 17:14
Германия направит первые зенитки Gepard в Украину уже в июле, - СМИ Фото: Германия направит первые зенитки Gepard в Украину уже в июле (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Уже в июле Украина сможет получить первые зенитки Gepard от Германии. Передадут 15 единиц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Как отмечает издание, в связи с переговорами между министром обороны Кристины Ламбрехт и ее украинским коллегой Алексеем Резниковым, Украина получит первые 15 единиц Gepard в июле.

Отметим, что ЗСУ "Гепард", это немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка, которая производилась компанией Krauss-Maffei с середины 1970х.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам министра иностранных дел Анналены Бербок, Германия передаст Украине артиллерийские системы сразу после обучения украинских военных.

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