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Литва готовит санкции против судей Конституционного суда Беларуси

Автор: РБК-Украина

Литва может ввести национальные санкции против должностных лиц Конституционного суда Беларуси. В начале этой недели Литва ввела санкции в отношении 30 человек, включая Александра Лукашенко.

Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа, сообщает LRT.

По его словам, перечень должностных лиц Беларуси, в отношении которых должны применяться санкции, "неполный" и может быть изменен "в зависимости от обстоятельств".

"Суд там используется для политических целей. Без сомнения, нам нужно ответить. А если говорить о дате, когда мы примем решение, тогда мы его объявим", - сказал Науседа журналистам.

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Отметим, что на прошлой неделе Конституционный суд Беларуси постановил, что президентские выборы 9 августа были "демократическими". Он также назвал созданный оппозицией Координационный совет "антиконституционным" и заявил, что протесты приведут к ответственности.

Напомним, Европейский союз не признал результатов выборов в Беларуси, а также приступил к работе над санкциями в отношении лиц, ответственных за фальсификации и силовой разгон демонстрантов.

Ранее РБК-Украина писало, что Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 29 белорусских высокопоставленных чиновников.

Позже Беларусь утвердила ассиметричные санкции против стран Балтии.

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