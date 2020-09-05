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Литва готує санкції проти суддів Конституційного суду Білорусі

Автор: РБК-Україна

Литва може ввести національні санкції проти посадових осіб Конституційного суду Білорусі. На початку цього тижня Литва запровадила санкції щодо 30 осіб, включаючи Олександра Лукашенка.

Про це заявив президент країни Гітанас Науседа, повідомляє LRT.

За його словами, перелік посадових осіб Білорусі, стосовно яких мають застосовуватися санкції, "неповний" і може бути змінений "залежно від обставин".

"Суд там використовується для політичних цілей. Без сумніву, нам потрібно відповісти. А якщо говорити про дату, то коли ми приймемо рішення, тоді ми його оголосимо", - сказав Науседа.

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Зазначимо, що минулого тижня Конституційний суд Білорусі постановив, що президентські вибори 9 серпня були "демократичними". Він також назвав створену опозицією Координаційну раду "антиконституційною" і заявив, що протести призведуть до відповідальності.

Нагадаємо, Європейський союз не визнав результатів виборів у Білорусі, а також приступив до роботи над санкціями стосовно осіб, відповідальних за фальсифікації і силовий розгін демонстрантів.

Раніше РБК-Україна писало, що Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка і ще 29 білоруських високопосадовців.

Пізніше Білорусь затвердила асиметричні санкції проти країн Балтії.

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