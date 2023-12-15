Литовським військовим заборонять відвідувати Білорусь, РФ та окуповану частину України

Колишній командувач армією, представник правлячих консерваторів Арвідас Поцюс заявив, що деякі військові мають дозволи на роботу з секретною або надсекретною інформацією

"Щоб уникнути, я б сказав, неприємних випадків, я думаю, що цю поправку обов'язково потрібно затвердити", - заявив він перед голосуванням.

Видання уточнило, що за відповідні поправки проголосували 78 парламентаріїв, ніхто не був проти і не утримався.

Які країни не зможуть відвідувати литовські військові

Зміни до закону "Про організацію системи національної оборони та військової служби" ініціювало Міністерство оборони Литви.

Згідно із затвердженим проєктом, уряд затвердить список країн або територій, в'їзд на які військовим буде заборонено. На початку грудня МЗС Литви вже заявило, що підготувало попередній список таких країн.

До нього входять Росія та окупований нею Крим, Білорусь, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Китай, Киргизстан, Придністровський регіон Молдови, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Грузія, Абхазія і Південна Осетія.

Ставлення Литви до Росії

Нещодавно міністри закордонних справ Естонії та Литви засудили рішення Міжнародного олімпійського комітету про допуск росіян до Олімпійських ігор-2024.

Також президент Литви Гітанас Науседа закликав міжнародну спільноту разом домагатися повернення незаконно вивезених росіянами українських дітей.

Віце-міністр закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене заявляла, що Європейський союз у межах 12-го пакета санкцій проти РФ має передбачити для підприємств із ЄС відповідальність за переміщення своїх товарів, а для деяких - контроль фінансових потоків за межами блоку.