Литовским военным запретят посещать Беларусь, РФ и оккупированную часть Украины

Бывший командующий армией, представитель правящих консерваторов Арвидас Поцюс заявил, что некоторые военные имеют разрешения на работу с секретной или сверхсекретной информацией

"Чтобы избежать, я бы сказал, неприятных случаев, я думаю, что эту поправку обязательно нужно утвердить", - заявил он перед голосованием.

Издание уточнило, что за соответствующие поправки проголосовали 78 парламентариев, никто не был против и не воздержался.

Какие страны не смогут посещать литовские военные

Изменения в закон "Об организации системы национальной обороны и военной службы" инициировало Министерство обороны Литвы.

Согласно утвержденному проекту, правительство утвердит список стран или территорий, въезд на которые военным будет запрещен. В начале декабря МИД Литвы уже заявил, что подготовил предварительный список таких стран.

В него входят Россия и оккупированный ею Крым, Беларусь, Армения, Азербайджан, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Приднестровский регион Молдовы, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Грузия, Абхазия и Южная Осетия.

Отношение Литвы к России

Недавно министры иностранных дел Эстонии и Литвы осудили решение Международного олимпийского комитета о допуске россиян к Олимпийским играм-2024.

Также президент Литвы Гитанас Науседа призвал международное сообщество вместе добиваться возвращения незаконно вывезенных россиянами украинских детей.

Вице-министр иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене заявляла, что Европейский союз в рамках 12-го пакета санкций против РФ должен предусмотреть для предприятий с ЕС ответственность за перемещение своих товаров, а для некоторых – контроль финансовых потоков за пределами блока.