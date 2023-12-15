RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Литовским военным запретят посещать Беларусь, РФ и оккупированную часть Украины

Архивное фото: Литовским военным запретят посещать Беларусь и РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Литовским военным хотят запретить въезжать в Беларусь, Россию и посещать оккупированные территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Бывший командующий армией, представитель правящих консерваторов Арвидас Поцюс заявил, что некоторые военные имеют разрешения на работу с секретной или сверхсекретной информацией

"Чтобы избежать, я бы сказал, неприятных случаев, я думаю, что эту поправку обязательно нужно утвердить", - заявил он перед голосованием.

Издание уточнило, что за соответствующие поправки проголосовали 78 парламентариев, никто не был против и не воздержался.

Какие страны не смогут посещать литовские военные

Изменения в закон "Об организации системы национальной обороны и военной службы" инициировало Министерство обороны Литвы.

Согласно утвержденному проекту, правительство утвердит список стран или территорий, въезд на которые военным будет запрещен. В начале декабря МИД Литвы уже заявил, что подготовил предварительный список таких стран. 

В него входят Россия и оккупированный ею Крым, Беларусь, Армения, Азербайджан, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Приднестровский регион Молдовы, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Грузия, Абхазия и Южная Осетия.

Отношение Литвы к России

Недавно министры иностранных дел Эстонии и Литвы осудили решение Международного олимпийского комитета о допуске россиян к Олимпийским играм-2024.

Также президент Литвы Гитанас Науседа призвал международное сообщество вместе добиваться возвращения незаконно вывезенных россиянами украинских детей.

Вице-министр иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене заявляла, что Европейский союз в рамках 12-го пакета санкций против РФ должен предусмотреть для предприятий с ЕС ответственность за перемещение своих товаров, а для некоторых – контроль финансовых потоков за пределами блока.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьКазахстанЛитваКитайГрузияАзербайджанКримАрмения