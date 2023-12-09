Президент Литви закликав міжнародних партнерів домагатися повернення українських дітей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

Науседа розповів, що фінансова та військова допомога Україні - це обов'язок усієї міжнародної спільноти, тому що тільки в разі поразки Росії можна буде швидше повернути викрадених дітей.

"Литва разом з демократичним світом солідарна з Україною і вимагає від Росії негайно припинити скоєний злочин і звільнити українських дітей", - заявив президент Литви.

Він додав, що також важливо домагатися того, щоб окремі особи несли юридичну відповідальність за незаконну депортацію дітей, і Литва сприятиме міжнародним зусиллям із забезпечення справедливості.

Депортація українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів РФ.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, всього росіяни насильно утримують на території своєї країни близько 28 тисяч українців. Також офіційно підтверджено депортацію 19 540 українських дітей.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.