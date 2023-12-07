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Стосуватиметься компаній у ЄС. У Литві розповіли деталі 12-го пакета санкцій проти РФ

Четвер 07 грудня 2023 21:09
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Стосуватиметься компаній у ЄС. У Литві розповіли деталі 12-го пакета санкцій проти РФ Архівне фото: У Литві розповіли деталі 12-го пакета санкцій проти РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Європейський союз у рамках 12-го пакета санкцій проти РФ має передбачити для підприємств з ЄС відповідальність за переміщення своїх товарів, а для деяких - контроль фінансових потоків за межами блоку.

Про це заявив віце-міністр закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Дванадцятий пакет санкцій насправді матиме серйозніші наслідки для бізнесу, попри те, що санкції спрямовані проти Росії. З'явиться обов'язок посилити відповідальність у всьому ланцюжку торгівлі", - сказала вона.

Вона уточнила, що в договорах мають бути прописані вимоги, згідно з якими покупець зобов'язується не продавати і не експортувати в Росію санкційний товар, а також вимагати певні гарантії.

За її словами, 12-й пакет санкцій проти РФ обмежить послуги у сфері високих та інформаційних технологій, а також обмеження в лазерній галузі.

Що ще буде в пакеті санкцій

Нелюпшене сказала, що контроль за фінансовими потоками контрольованих пов'язаними з Росією особами компаній з ЄС за межами блоку буде посилено.

"Буде потрібен дозвіл на переказ коштів за межі Європейського союзу, що стосується компаній ЄС, які належать російським суб'єктам або контролюються російськими особами", - сказала Нелюпшене.

Віце-міністр зазначила, що зростання валового внутрішнього продукту Росії не означає, що міжнародні санкції не впливають на економіку цієї країни.

Санкції проти Росії

ЄС уже схвалив 11 пакетів санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили, приміром, продукти, які можна вживати у виробництві знаряддя. Зокрема, до санкцій внесли фізичних та юридичних осіб, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

Нині ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій, що включає нові списки персональних обмежень, а також експортні санкції, зокрема щодо алмазів.

Нещодавно президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що зерно та інші продукти харчування з окупованих територій України має бути враховано в санкціях проти Росії.

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