ua en ru
Сб, 09 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Естонія та Литва засудили рішення МОК про допуск російських спортсменів до Олімпіади

Субота 09 грудня 2023 00:55
UA EN RU
Естонія та Литва засудили рішення МОК про допуск російських спортсменів до Олімпіади Фото: Естонія і Литва розкритикували допуск росіян до Олімпіади 2024 (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністри закордонних справ Естонії та Литви засудили рішення Міжнародного олімпійського комітету про допуск росіян до Олімпійських ігор-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС Естонії Маргуса Тсахкна в Twitter.

Тсахкна вважає, що дозвіл російським спортсменам брати участь в Олімпіаді без прапора "не змиє кров з їхніх рук".

"Рішення МОК йде врозріз з усім, що означає олімпізм", - заявив він.

Також очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс розповів, що Російська Федерація залучає спортсменів і спортсменок до своєї "геноцидної армії".

"Це не нейтралітет, це суперечить всьому, що має відстоювати Олімпіада", - заявив Ландсбергіс.

Рішення МОК про допуск російських спортсменів на Ігри-2024

8 грудня Міжнародний олімпійський комітет допустив до Олімпійських ігор-2024 атлетів із Росії та Білорусі. Вони змагатимуться під нейтральним статусом.

Україна зі свого боку розглядає бойкот Олімпіади, якщо туди допустять Росію та Білорусь. Як розповідав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, наша країна та ще 34 держави сформували коаліцію, яка готова до бойкоту змагань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Україна готує бригади до нових наступальних та оборонних операцій, - Кулеба
Україна готує бригади до нових наступальних та оборонних операцій, - Кулеба
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО