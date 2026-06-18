Літня спека наближається. Які максимуми чекати в Україні найближчими днями

На Україну насувається справжнє літнє тепло, місцями може бути навіть спекотно. Проте короткочасних дощів і гроз ніхто остаточно не скасовував.
Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.
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– Якщо дивитись на синоптичну ситуацію, яка в нас складається завтра (19 червня, - Ред.), то погоду буде зумовлювати вже поле слабко підвищеного атмосферного тиску.
Воно поширюватиметься до території України із Західної Європи.
Тиск - буде дещо зростати.
Лише на погоду південно-східної частини України все ще впливатиме атмосферний фронт.
Водночас на висотах - досі розташовується така прохолодна, волога повітряна маса з північних широт.
За такої ситуації на більшій частині території опадів ми не очікуємо.
Лише вдень на південному сході (де ось цей атмосферний фронт), а також в більшості західних і північних областей (куди надійде, сформується в денні години нова кількість хмар) ми очікуємо місцями невеликі короткочасні дощі.
– Щодо температури, то - так. Ми спостерігаємо певне підвищення.
Вже завтра в нас будуть вищі значення, ніж в попередні дні. На кілька градусів.
Зокрема в нічні години ми очікуємо +11...+16°С. На узбережжі морів - до +19°С.
А ось вдень стовпчики термометрів сягатимуть вже +22...+27°С.
Це саме завтра, 19 червня.
– Якщо говорити про синоптичну ситуацію надалі, то поле підвищеного атмосферного тиску - буде поширюватись на всю територію України.
Внаслідок цього буде менше хмарності, менше опадів.
Хоча 20 червня (в суботу, - Ред.) у нас ще залишатимуться опади в більшості південних, центральних і східних областей. У денні години.
Але це, знову ж таки, буде локальний, невеликий короткочасний дощ.
21 червня (в неділю, - Ред.) ми вже опадів не очікуємо по всій території України.
Адже на нашу територію вже впливатиме антициклон із заходу. Тому погода буде без опадів.
– Щодо температурних значень, то насправді - так, ми вже очікуємо на таку ось... літню, так би мовити, спеку.
20-21 червня (впродовж вихідних днів, - Ред.) у нічні години в більшості областей - по всій території України - очікуємо +13...+18°С. На узбережжі морів - до +21°С.
Тим часом денні максимуми сягатимуть +22...+27°С у більшості областей.
20 червня на південному заході країни - до +30°С.
Також 21 червня на південному заході та заході країни місцями вже будемо очікувати +30...+32°С.
За рахунок поширення ось цього тепла із Європи та більшого прогріву приземного шару.
– Надалі, на початку наступного робочого тижня... То там у нас вже буде поширюватись атмосферний фронт із північного сходу.
Це буде зумовлювати подекуди різноманітні опади. Такі вони будуть... "строкаті".
Якщо дивитися більш детально, то 22 червня (у понеділок, - Ред.) вночі ми очікуємо погоду без опадів.
Вдень в Україні, крім півдня, місцями випадатимуть короткочасні дощі з грозою.
23 червня (у вівторок, - Ред.) короткочасні дощі з грозою будуть у більшості областей, крім південної частини України.
Щодо значень температури, то в нічні години 22-23 червня ми очікуємо +14...+20°С.
Вдень +24...+30°С.
22 червня на Закарпатті - до +33°С.
23 червня на Закарпатті та півдні України - вночі +18...+23°С, а вдень +25...+31°С.
– Якщо дивитись на наш консультативний прогноз, то надалі - 24-28 червня (з середи по неділю, - Ред.) - в Україні буде утримуватись ось така нестійка погода.
З короткочасними дощами та грозами.
А значення температури - залишатимуться в цілому приблизно в таких самих межах (як на початку тижня, - Ред.).
Вночі +14...+20°С.
Вдень 25-27 червня по Україні (крім Закарпаття та півдня) +21...+27°С. А на Закарпатті та на півдні - до +30°С.
Тобто вже формується така, літня погода, так би мовити.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як почав "прогнозувати" погоду бабак Тимко.
Тим часом в УкрГМЦ пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
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