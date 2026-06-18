ua en ru
Чт, 18 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Тепло наступає: де в Україні чекати дощ 19 червня та як зміниться температура

16:28 18.06.2026 Чт
2 хв
В яких областях парасольки все ще знадобляться?
aimg Ірина Костенко
Тепло наступає: де в Україні чекати дощ 19 червня та як зміниться температура На Україну насувається потепління (фото ілюстративне: Getty Images)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

Погода в Україні 19 червня відчутно покращиться. Дощів буде менше, а температура повітря - підвищиться.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Що буде з опадами в Україні 19 червня

За даними фахівців УкрГМЦ, погоду в Україні впродовж доби 19 червня зумовлюватиме поле слабко підвищеного тиску.

Воно поширюватиметься із Західної Європи.

Тиск при цьому дещо зростатиме.

Тим часом на погоду південно-східної частини України ще буде впливати атмосферний фронт.

"На висотах над нашою територією все ще розташовується прохолодна волога повітряна маса з північних широт", - уточнили синоптики.

З огляду на вищеокреслену ситуацію, опадів на більшій частині території України у п'ятницю не прогнозують..

Хоча на південному сході, а вдень - і в більшості західних і північних областей, ймовірні місцями невеликі короткочасні дощі.

Читайте також: Чи працюють насправді народні прикмети про погоду і "прогноз бабака": що кажуть синоптики

Чого чекати від вітру й температури повітря

Вітер впродовж 19 червня має бути північно-західний, а на півдні та південному сході країни - північно-східний. Його швидкість - близько 5-10 м/с.

Температура повітря, згідно з інформацією УкрГМЦ, дещо підвищуватиметься. Відчутніше - вдень.

Так, вночі стовпчики термометрів можуть підніматись до +11...+16°С (на узбережжі морів - до +19°С).

Вдень температура повітря по Україні очікується в межах +22...+27°С.

Тепло наступає: де в Україні чекати дощ 19 червня та як зміниться температураДощів в Україні 19 червня відчутно поменшає, а температура - підвищиться (інфографіка: РБК-Україна)

Яку погоду прогнозують по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 19 червня також очікується з мінливою хмарністю:

  • вночі - без опадів;
  • вдень - місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер при цьому буде північно-західним, зі швидкістю 5-10 м/с.

Тепло наступає: де в Україні чекати дощ 19 червня та як зміниться температураПрогноз погоди на 19 червня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві +13...+15°С;
  • по області +11...+16°С.

Температура повітря вдень:

  • у Києві +25...+27°С;
  • по області +22...+27°С.

Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

Крім того, українцям пояснили, як почав "прогнозувати" погоду бабак Тимко.

Читайте також, що чекає Україну через глобальну зміну клімату та чи можна запобігти негативним наслідкам.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Екологія Погода в Києві Погода на день Кліматолог Метеоролог
Новини
Пошкоджено "серце" нафтопереробного заводу в Москві: що відомо
Пошкоджено "серце" нафтопереробного заводу в Москві: що відомо
Аналітика
Сертифікати на мільярди: як державні виплати формують новий попит на ринку житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Сертифікати на мільярди: як державні виплати формують новий попит на ринку житла