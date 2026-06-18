Тепло наступає: де в Україні чекати дощ 19 червня та як зміниться температура

Погода в Україні 19 червня відчутно покращиться. Дощів буде менше, а температура повітря - підвищиться.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Що буде з опадами в Україні 19 червня

За даними фахівців УкрГМЦ, погоду в Україні впродовж доби 19 червня зумовлюватиме поле слабко підвищеного тиску.

Воно поширюватиметься із Західної Європи.

Тиск при цьому дещо зростатиме.

Тим часом на погоду південно-східної частини України ще буде впливати атмосферний фронт.

"На висотах над нашою територією все ще розташовується прохолодна волога повітряна маса з північних широт", - уточнили синоптики.

З огляду на вищеокреслену ситуацію, опадів на більшій частині території України у п'ятницю не прогнозують..

Хоча на південному сході, а вдень - і в більшості західних і північних областей, ймовірні місцями невеликі короткочасні дощі.

Чого чекати від вітру й температури повітря

Вітер впродовж 19 червня має бути північно-західний, а на півдні та південному сході країни - північно-східний. Його швидкість - близько 5-10 м/с.

Температура повітря, згідно з інформацією УкрГМЦ, дещо підвищуватиметься. Відчутніше - вдень.

Так, вночі стовпчики термометрів можуть підніматись до +11...+16°С (на узбережжі морів - до +19°С).

Вдень температура повітря по Україні очікується в межах +22...+27°С.

Дощів в Україні 19 червня відчутно поменшає, а температура - підвищиться (інфографіка: РБК-Україна)

Яку погоду прогнозують по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 19 червня також очікується з мінливою хмарністю:

вночі - без опадів;

вдень - місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер при цьому буде північно-західним, зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 19 червня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві +13...+15°С;

по області +11...+16°С.

Температура повітря вдень: