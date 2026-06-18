Летняя жара приближается. Какие максимумы ждать в Украине в ближайшие дни

На Украину надвигается настоящее летнее тепло, местами может быть даже жарко. Однако кратковременных дождей и гроз никто окончательно не отменял.
Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.
Главное:
– Если смотреть на синоптическую ситуацию, которая у нас складывается завтра (19 июня, - Ред.), то погоду будет определять уже область слабо повышенного атмосферного давления.
Она будет распространяться к территории Украины из Западной Европы.
Давление - будет несколько расти.
Только на погоду в юго-восточной части Украины по-прежнему будет влиять атмосферный фронт.
В то же время на высотах - по-прежнему находится прохладная, влажная воздушная масса из северных широт.
В такой ситуации на большей части территории осадков мы не ожидаем.
Лишь днем на юго-востоке (где находится этот атмосферный фронт), а также в большинстве западных и северных областей (куда в дневные часы придет и сформируется новая облачность) мы ожидаем местами небольшие кратковременные дожди.
– Что касается температуры, то - да. Мы наблюдаем определенное повышение.
Уже завтра у нас будут более высокие значения, чем в предыдущие дни. На несколько градусов.
В частности, ночью мы ожидаем +11...+16 °С. На побережье морей - до +19°С.
А вот днем столбики термометров будут достигать уже +22...+27°С.
Именно завтра, 19 июня.
– Если говорить о синоптической ситуации позже, то область повышенного атмосферного давления будет распространяться на всю территорию Украины.
В результате будет меньше облачности, меньше осадков.
Хотя 20 июня (в субботу, - Ред.) у нас еще будут осадки в большинстве южных, центральных и восточных областей. В дневные часы.
Но это, опять же, будет локальный, небольшой кратковременный дождь.
21 июня (в воскресенье, - Ред.) мы уже не ожидаем осадков по всей территории Украины.
Ведь на нашу территорию уже будет влиять антициклон с запада. Поэтому погода будет без осадков.
– Что касается температурных значений, то на самом деле - да, мы уже ожидаем такую вот... летнюю, так сказать, жару.
20-21 июня (в течение выходных дней, - Ред.) в ночные часы в большинстве областей - по всей территории Украины - ожидаем +13…+18°С. На побережье морей - до +21°С.
Между тем дневные максимумы будут достигать +22...+27°С в большинстве областей.
20 июня на юго-западе страны - до +30°С.
Также 21 июня на юго-западе и западе страны местами уже ожидается +30...+32°С.
За счет распространения тепла из Европы и более сильного прогрева приземного слоя.
– В дальнейшем, в начале следующей рабочей недели... Там у нас уже будет распространяться атмосферный фронт с северо-востока.
Это будет вызывать местами различные осадки. Такими они будут... "пестрыми".
Если смотреть более подробно, то 22 июня (в понедельник, - Ред.) ночью мы ожидаем погоду без осадков.
Днем в Украине, за исключением юга, местами будут идти кратковременные дожди с грозой.
23 июня (во вторник, - Ред.) кратковременные дожди с грозой пройдут в большинстве областей, кроме южной части Украины.
Что касается температуры, то в ночные часы 22-23 июня ожидается +14...+20°С.
Днем +24...+30°С.
22 июня на Закарпатье - до +33°С.
23 июня на Закарпатье и на юге Украины - ночью +18...+23°С, а днем +25...+31°С.
– Если смотреть на наш консультативный прогноз, то в дальнейшем - 24-28 июня (со среды по воскресенье, - Ред.) - в Украине будет сохраняться вот такая нестабильная погода.
С кратковременными дождями и грозами.
А температура воздуха останется в целом примерно в тех же пределах (что и в начале недели, - Ред.).
Ночью +14...+20°С.
Днем 25-27 июня по Украине (кроме Закарпатья и юга) +21…+27°С. А на Закарпатье и на юге - до +30°С.
То есть уже формируется такая, летняя погода, так сказать.
Напомним, ранее мы рассказывали, как начал "прогнозировать" погоду сурок Тимка.
Между тем в УкрГМЦ объяснили, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
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