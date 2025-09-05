UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Літня спека, без дощів, але з туманами: що буде з погодою сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз на 5 вересня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 5 вересня, на всій території України очікується суха та сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують, проте у деяких регіонах будуть тумани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

За даними Гідрометцентру, баричний виступ північно-східного антициклону зумовить малохмарну суху погоду по всій країні. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14 градусів, на заході та півдні 12-17 градусів. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів, у західних та південних областях - до 24-29 градусів.

За прогнозом Наталки Діденко, найтепліше буде на заході, де температура сягне +28…+32 градуси. У південних регіонах очікується +27…+30 градусів, у центрі  +25…+28 градусів, на сході від +24 до +27 градусів. На Сумщині місцями +21…+23 градуси.

Синоптики попереджають, що у західних областях вночі та вранці можливі тумани, які можуть ускладнити видимість на дорогах.

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде сухо та сонячно. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-15 градусів, вдень близько +26 градусів.

Погода по регіонах

  • Північ - вночі 9-14 градусів, вдень 21-26 градусів.

  • Схід - вночі 9-14 градусів, вдень 24-27 градусів.

  • Центр - вночі 10-15 градусів, вдень 25-28 градусів.

  • Південь - вночі 12-17 градусів, вдень 27-30 градусів.

  • Захід - вночі 12-17 градусів, вдень 28-32 градуси, місцями тумани.

Нагадаємо, днями над Дніпром можна було побачити незвичайну купчасто-дощову волосату хмару, дещо схожу на гриб.

За словами експертів, жодної небезпеки вона не становить. Хоча й може супроводжуватись деякими метеорологічними явищами.

А у в небі над Сумською областю помітили рідкісне атмосферне явище - так звані сріблясті хмари.

Тим часом у небі над Вінницею засяяв вражаючий світловий стовп.

