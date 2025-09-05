Летняя жара, без дождей, но с туманами: что будет с погодой сегодня

Погода в Украине

По данным Гидрометцентра, барическое выступление северо-восточного антициклона обусловит малооблачную сухую погоду по всей стране. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью составит 9-14 градусов, на западе и юге 12-17 градусов. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов, в западных и южных областях - до 24-29 градусов.

По прогнозу Наталки Диденко, теплее всего будет на западе, где температура достигнет +28...+32 градуса. В южных регионах ожидается +27...+30 градусов, в центре +25...+28 градусов, на востоке от +24 до +27 градусов. На Сумщине местами +21...+23 градуса.

Синоптики предупреждают, что в западных областях ночью и утром возможны туманы, которые могут усложнить видимость на дорогах.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет сухо и солнечно. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 13-15 градусов, днем около +26 градусов.

Погода по регионам