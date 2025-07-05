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Літня небезпека для тварин: поліція розповіла, що загрожує чотирилапим і як їх врятувати

Спека небезпечна як для домашніх тварин, так і для безпритульних (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Спекотна погода може бути небезпечною не лише для людей. Тож власникам тварин і просто небайдужим громадянам варто дотримуватись простих, але обов'язкових правил, які вбережуть життя друзів наших менших.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції України у Facebook.

Як вберегти життя тварин під час спеки: поради поліції

Правоохоронці нагадали, що спекотна погода небезпечна не лише для людей, але й для тварин. Особливо - для безпритульних.

"За прогнозами синоптиків, найближчими днями стовпчики термометрів піднімуться вище +30°C", - уточнили у поліції.

З огляду на це громадян закликають бути небайдужими та подбати про чотирилапих друзів:

  • знайти безпечне й тихе місце, де можна залишити ємність із водою;
  • поставити миску в затінку, щоб рідина менше випаровувалася;
  • регулярно поповнювати запас води;
  • за можливості - залишати для тварин їжу.

Крім того, власникам тварин розповіли, чого ніяк не можна робити, щоб вберегти життя улюбленців:

  • залишати тварин в автомобілі (навіть під час незначної спеки);
  • випускати тварин на вулицю в пікові години спеки (їх краще залишати у прохолодному приміщенні);
  • залишати тварин на відкритому сонці (слід вибирати для відпочинку та прогулянок затінені місця);
  • забувати про воду - плануючи прогулянку, потрібно обов'язково брати з собою достатню кількість прохолодної води для тварини.

"Дотримуючись цих нескладних порад, ви зможете запобігти перегріванню та зневодненню хвостиків і допоможете тваринам легше пережити спеку", - підсумували в поліції.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що після гроз і шквалів в Україну прийде спека та розповідали, в які саме дати липень стане пекельним та як надовго.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що відомо про кліматичну характеристику липня в Україні в цілому та яку погоду другий місяць літа може принести українцям цього року.

Читайте також, чи можна брати тварин із собою до магазинів чи супермаркетів та за що в цілому можуть покарати їх власників.

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