Літня небезпека для тварин: поліція розповіла, що загрожує чотирилапим і як їх врятувати

Як вберегти життя тварин під час спеки: поради поліції

Правоохоронці нагадали, що спекотна погода небезпечна не лише для людей, але й для тварин. Особливо - для безпритульних.

"За прогнозами синоптиків, найближчими днями стовпчики термометрів піднімуться вище +30°C", - уточнили у поліції.

З огляду на це громадян закликають бути небайдужими та подбати про чотирилапих друзів:

знайти безпечне й тихе місце, де можна залишити ємність із водою;

поставити миску в затінку, щоб рідина менше випаровувалася;

регулярно поповнювати запас води;

за можливості - залишати для тварин їжу.

Крім того, власникам тварин розповіли, чого ніяк не можна робити, щоб вберегти життя улюбленців:

залишати тварин в автомобілі (навіть під час незначної спеки);

випускати тварин на вулицю в пікові години спеки (їх краще залишати у прохолодному приміщенні);

залишати тварин на відкритому сонці (слід вибирати для відпочинку та прогулянок затінені місця);

забувати про воду - плануючи прогулянку, потрібно обов'язково брати з собою достатню кількість прохолодної води для тварини.

"Дотримуючись цих нескладних порад, ви зможете запобігти перегріванню та зневодненню хвостиків і допоможете тваринам легше пережити спеку", - підсумували в поліції.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)