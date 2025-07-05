Літня небезпека для тварин: поліція розповіла, що загрожує чотирилапим і як їх врятувати

Спекотна погода може бути небезпечною не лише для людей. Тож власникам тварин і просто небайдужим громадянам варто дотримуватись простих, але обов'язкових правил, які вбережуть життя друзів наших менших.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції України у Facebook.
Правоохоронці нагадали, що спекотна погода небезпечна не лише для людей, але й для тварин. Особливо - для безпритульних.
"За прогнозами синоптиків, найближчими днями стовпчики термометрів піднімуться вище +30°C", - уточнили у поліції.
З огляду на це громадян закликають бути небайдужими та подбати про чотирилапих друзів:
Крім того, власникам тварин розповіли, чого ніяк не можна робити, щоб вберегти життя улюбленців:
"Дотримуючись цих нескладних порад, ви зможете запобігти перегріванню та зневодненню хвостиків і допоможете тваринам легше пережити спеку", - підсумували в поліції.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що після гроз і шквалів в Україну прийде спека та розповідали, в які саме дати липень стане пекельним та як надовго.
Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що відомо про кліматичну характеристику липня в Україні в цілому та яку погоду другий місяць літа може принести українцям цього року.
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