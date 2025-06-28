Літній боул з полуницею, мікрозеленню і квасолею: несподівано смачно
Боул із полуницею - це легка, корисна й поживна страва, ідеальна для літнього обіду чи вечері. У ньому поєднуються джерело вітамінів, антиоксидантів і рослинного білка, що робить його чудовим вибором для тих, хто дбає про здорове харчування.
РБК-Україна повідомляє, як вдома легко приготувати боул, який нагадуватиме ресторанну страву.
Боул з полуницею: легкий рецепт
Інгредієнти (на 1 порцію):
- полуниця - 100 г (порізати навпіл або четвертинками)
- варена або консервована квасоля - 100 г
- мікрозелень
- авокадо - 1/2 (порізати кубиками)
- огірок - 1/2 (порізати півкільцями)
- горіхи або насіння (гарбузові, волоські, кунжут) - 1 ст. л
- оливкова олія - 1 ст. л
- лимонний сік - 1 ч. л
- сіль, перець - за смаком
Легкий спосіб приготування
У глибоку тарілку викладіть шарами: мікрозелень, огірок, авокадо, полуницю та квасолю. Далі посипте горіхами або насінням. Полийте оливковою олією та лимонним соком.
Додайте сіль і перець за смаком.
За бажанням можна доповнити вареним яйцем або тостами з хліба.
Боул з полуницею (фото: realhealthyrecipes.com)
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Real healthy recipes та Good food.