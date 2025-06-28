Літній боул з полуницею, мікрозеленню і квасолею: несподівано смачно

Смачний рецепт боулу з полуницею, який варто приготувати влітку (фото: Freepik)

Боул із полуницею - це легка, корисна й поживна страва, ідеальна для літнього обіду чи вечері. У ньому поєднуються джерело вітамінів, антиоксидантів і рослинного білка, що робить його чудовим вибором для тих, хто дбає про здорове харчування.

РБК-Україна повідомляє, як вдома легко приготувати боул, який нагадуватиме ресторанну страву.