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Літній боул з полуницею, мікрозеленню і квасолею: несподівано смачно

Субота 28 червня 2025 07:45
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Літній боул з полуницею, мікрозеленню і квасолею: несподівано смачно Смачний рецепт боулу з полуницею, який варто приготувати влітку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Боул із полуницею - це легка, корисна й поживна страва, ідеальна для літнього обіду чи вечері. У ньому поєднуються джерело вітамінів, антиоксидантів і рослинного білка, що робить його чудовим вибором для тих, хто дбає про здорове харчування.

РБК-Україна повідомляє, як вдома легко приготувати боул, який нагадуватиме ресторанну страву.

Боул з полуницею: легкий рецепт

Інгредієнти (на 1 порцію):

  • полуниця - 100 г (порізати навпіл або четвертинками)
  • варена або консервована квасоля - 100 г
  • мікрозелень
  • авокадо - 1/2 (порізати кубиками)
  • огірок - 1/2 (порізати півкільцями)
  • горіхи або насіння (гарбузові, волоські, кунжут) - 1 ст. л
  • оливкова олія - 1 ст. л
  • лимонний сік - 1 ч. л
  • сіль, перець - за смаком

Легкий спосіб приготування

У глибоку тарілку викладіть шарами: мікрозелень, огірок, авокадо, полуницю та квасолю. Далі посипте горіхами або насінням. Полийте оливковою олією та лимонним соком.

Додайте сіль і перець за смаком.

За бажанням можна доповнити вареним яйцем або тостами з хліба.

Літній боул з полуницею, мікрозеленню і квасолею: несподівано смачно

Боул з полуницею (фото: realhealthyrecipes.com)

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Real healthy recipes та Good food.

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