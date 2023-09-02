Літаки та С-400. Росія за серпень втратила військову техніку на 1,2 млрд доларів, - ЗМІ

Російські військові за серпень втратили військової техніки щонайменше на 1,2 млрд доларів. Так, за два тижні Росія втратила два бомбардувальники Ту-22М3, чотири транспортні літаки Іл-76, пускову установку С-400 "Тріумф" і РЛС "Предел-Е".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Вартість одного літака Ту-22М3 оцінюють у 294 млн доларів. Це один із найдорожчих літаків РФ.

Вартість одного Іл-76, яких було знищено чотири, становить 86 млн доларів.

Також вартість однієї пускової С-400 становить близько 69 млн доларів, а новітня російська РЛС (радіолокаційна станція) загоризонтного спостереження "Предел-Е" коштує 200 млн доларів.

Атака на військовий аеродром "Сільці"

19 серпня Росія заявила про атаку на військовий аеродром "Сольці" в Новгородській області. У Міноборони РФ заявили, що дрон квадрокоптерного типу намагався атакувати аеродром, але його нібито збили.

Через атаки спалахнула пожежа на аеродромі, один літак отримав пошкодження.

При цьому аналітики ISW говорили, що через атаку пошкодження отримали щонайменше два стратегічні літаки.

Удари по Пскову

У ніч проти 30 серпня безпілотники атакували відразу шість областей РФ. Однією з цілей став аеродром у Пскові, де, за словами представника ГУР МО Андрія Юсова, було знищено чотири літаки Іл-76. Ще кілька літаків було пошкоджено.

За даними РБК-Україна, операцію організувало ГУР МО, але офіційно у розвідці свою причетність не коментували. При цьому керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що авіабазу під Псковом атакували безпілотники, які запустили з території РФ.

Згодом з'явилися супутникові знімки наслідків атаки дронів на аеродром.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.