Самолеты и С-400. Россия за август потеряла военной техники на 1,2 млрд долларов, - СМИ

Российские военные за август потеряли военной техники по меньшей мере на 1?2 млрд долларов. Так, за две недели Россия потеряла два бомбардировщика Ту-22М3, четыре транспортных самолета Ил-76, пусковую установку С-400 "Триумф" и РЛС "Предел-Е".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Стоимость одного самолета Ту-22М3 оценивается в 294 млн долларов. Это один из самых дорогих самолетов РФ.

Стоимость одного Ил-76, которых было уничтожено четыре, составляет 86 млн долларов.

Также стоимость одной пусковой С-400 составляет около 69 млн долларов, а новейшая российская РЛС (радиолокационная станция) загоризонтного наблюдения "Предел-Е" стоит 200 млн долларов.

Атака на военный аэродром "Сольцы"

19 августа Россия заявила об атаке на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области. В Минобороны РФ заявили, что дрон квадрокоптерного типа пытался атаковать аэродром, но его якобы сбили.

Из-за атак вспыхнул пожар на аэродроме, один самолет получил повреждение.

При этом аналитики ISW говорили, что из-за атаки повреждения получили по меньшей мере два стратегических самолета.

Удары по Пскову

В ночь на 30 августа беспилотники атаковали сразу шесть областей РФ. Одной из целей стал аэродром в Пскове, где, по словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, были уничтожены четыре самолета Ил-76. Еще несколько самолетов были повреждены.

По данным РБК-Украина, операцию организовало ГУР МО, но официально в разведке свою причастность не комментировали. При этом руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что авиабазу под Псковом атаковали беспилотники, которые запустили с территории РФ.

Позже появились спутниковые снимки последствий атаки дронов на аэродром.

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