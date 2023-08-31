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Атака аеродрому під Псковом: зʼявились супутникові знімки наслідків

Четвер 31 серпня 2023 00:44
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Атака аеродрому під Псковом: зʼявились супутникові знімки наслідків Фото: з'явились фото наслідків обстрілу Пскова (росЗМІ)
Автор: Антон Малиновський

З'явились супутникові знімки атаки українських безпілотників на аеродром під російським Псковом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

На знімках видно, як пошкоджено щонайменше два літаки типу Іл-76. Видання зазначає, що дронами, скоріш за все, намагались влучити в паливні баки літаків, однак влучили в поверхню біля крил - це має вивести борти з ладу на 2-3 місяці через капітальний ремонт.

Атака аеродрому під Псковом: зʼявились супутникові знімки наслідківАтака аеродрому під Псковом: зʼявились супутникові знімки наслідківАтака аеродрому під Псковом: зʼявились супутникові знімки наслідків

Удари по Пскову

В ніч на 30 серпня Україна атакувала безпілотниками одразу шість областей РФ. Однією з цілей став аеродром в Пскові, де, за словами представника ГУР МО Андрія Юсова, було знищено чотири літаки Іл-76. Ще кілька літаків було пошкоджено.

Згідно з даними РБК-Україна, операція була організована ГУР МО, однак у розвідці офіційно свою причетність чи непричетність поки що не коментували.

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